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сегодня, 09:59

За ночь над шестью регионами РФ было уничтожено 47 беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 47 украинских беспилотников над шестью регионами РФ за ночь с 28 на 29 ноября.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации, — сообщает Минобороны России.

Уточняется, что дежурными средствами ПВО были уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Ранее в Воронежской области дежурные силы ПВО и системы РЭБ уничтожили украинские беспилотники, жертв и разрушений нет. До этого стало известно, что в результате атаки двух беспилотников ВСУ на Шебекино повреждены частные дома и линии электропередачи.
беспилотники
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