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сегодня, 18:11

Число занятых в секторе МСП превысило 31 млн

В РФ число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) выросло в полтора раза с 2019-го, когда нацпроект по его поддержке запустили. В 2023-м число работающих в этом секторе достигло 31,45 млн — сюда входят ИП и самозанятые, следует из доклада Минэка «О состоянии малого и среднего предпринимательства в России и мерах по его развитию за 2019-2023 годы», сообщают «Известия».

Действие нацпроекта завершается в 2024-м. Когда власти его запускали, они ставили перед собой три задачи: увеличить число занятых в секторе до 25 млн, повысить долю МСП в ВВП страны до 32,5% и поднять долю экспорта субъектов бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта до 10%.

Первая задача выполнена, однако основной рост произошел за счет самозанятых. К 2023-м их число увеличилось до 9 млн, следует из доклада. Вместе с тем, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП по итогам 2022 года (наиболее свежая оценка в документе) составил 21%. При этом в докладе Минэка нет информации о том, какую долю МСП занимают в зарубежной торговле. По наиболее свежим данным, с 2019-го по 2021 год несырьевой экспорт вырос на треть до $50 млрд.

Для России развитие МСП важно, так как оно способствует снижению безработицы, диверсификации экономики и обеспечению ее устойчивости из-за способности адаптироваться к изменениям, считает Ярослав Кабаков из ИК «Финам». Это необходимо в условиях западных ограничений, когда крупным компаниям сложнее перенастраивать бизнес, а мелкие приспосабливаются быстрее.

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