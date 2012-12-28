В России предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке

В России предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Такое обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.



