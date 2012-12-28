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В России
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сегодня, 18:09
В России предложили увеличить размер кредита по семейной ипотеке
В России предлагают увеличить размер кредита по семейной ипотеке. Такое обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина направила группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимиром Кошелевым.
В нем сообщается, что ситуацию усугубляет рост ключевой ставки ЦБ и, в связи с этим, увеличивающаяся стоимость объектов недвижимости.
Поэтому депутаты предлагают увеличить максимальную сумму кредита для всех регионов в отношении квартир площадью более 60 кв. м. Например, для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей — с 12 до 18 млн рублей, а для остальных субъектов — с 6 до 9 млн.
«В соответствии с результатами многочисленных социологических исследований, порядка 67% семей с детьми при наличии возможности приобрели бы именно такое жилье», — отмечают в письме депутаты.
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