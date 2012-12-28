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сегодня, 18:05
Пропавший в Кемеровской области мальчик почти двое суток прятался за коробками в магазине
Пропавшего мальчика нашли полицейские. Он рассказал, что зашел в магазин погреться, спрятался за коробками и остался там ночевать. Утром ему было страшно возвращаться, поэтому он решил не покидать свое убежище.
— Находился в магазине почти двое суток и выходил только по ночам, — уточнили правоохранители.
По данным из соцсетей, пишет издание, причиной побега мальчика из семьи могли стать побои:
«Местные жители утверждают, что недавно ребенок попал под горячую руку, и на его лице и теле во время обнаружения в магазине еще были видны следы истязаний. В Сети появилось фото, на котором якобы изображен ребенок после побоев от отчима. Официально эта информация пока не подтверждена».
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