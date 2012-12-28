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В России
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сегодня, 16:48
Госдума рассмотрит поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД
В Госдуму поступили поправки, которые предусматривают увеличение размера штрафов для нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в России.
«Насколько я знаю, уже внесло правительство», — сказал он, добавив, что поправки могут быть приняты до конца года.
Ранее сообщалось, что штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения могут вырасти в России с 1 января 2025 года. Так, за нарушение правил применения ремней безопасности штраф предлагается увеличить с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей (ст. 12.6 КоАП), за управление в состоянии алкогольного опьянения или передачу права на управление транспортным средством (ТС) — с 30 тыс. до 45 тыс. рублей (симметрично штрафу за отказ от медосвидетельствования по ст. 12.26 КоАП).
Планируется изменить и вилку штрафов за превышение скорости: вместо нынешних 500–5000 рублей до 750–7500 рублей (ст. 12.9 КоАП), за несоблюдение требований дорожных знаков или разметки — с 500–5000 рублей до 750–7500 рублей (ст. 12.16 КоАП). Также предлагается поднять штрафы по ст. 12.21.1 («Нарушение правил буксировки или перевозок грузов») и ст. 12.21.5 («Нарушение правил движения крупногабаритного ТС»). Кроме того, предлагается уменьшить скидку при оплате штрафа с 50 до 25%, однако срок льготной оплаты при этом вырастет с 20 до 30 дней.
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