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сегодня, 15:55
ЦБ РФ представил варианты изображений для новой купюры в тысячу рублей
Для оборотной стороны банкноты отобраны 25 известных объектов.
«В прошлом году мы представили банкноту 1000 рублей с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля, вызвал неоднозначную реакцию в обществе. И мы понимаем, что символы на банкноте должны объединять, а не порождать споры», — отметила она.
В результате ЦБ решил сделать шаг назад и заново разработать дизайн оборотной стороны купюры, — добавила Набиуллина. По ее утверждению, решающее слово в этом вопросе останется за гражданами, которые сделают свой выбор путем онлайн-голосования, — передает РИА Новости.
Глава Центробанка отметила, что предварительный список составили с учетом оценок членов Консультативного совета. Речь идет о 25 объектах Приволжского округа — памятниках, музеях, театрах, университетах и мостах.
«Напомню, что здесь не представлен Нижний Новгород, потому что ему посвящена лицевая сторона банкноты. Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году», — резюмировала Набиуллина.
В прошлом году регулятор решил доработать дизайн обновленной банкноты в тысячу рублей и остановить ее выпуск. Как оказалось, на купюре было изображено храмовое здание Казанского кремля без креста. На храме, который разграбили в советское время и отремонтировали в начале нулевых, он до сих пор не установлен.
Изображение на купюре храма без креста рядом с башней Сююмбике, на которой установлен полумесяц (один из символов ислама), вызвало резонанс.
Регулятор пообещал выбрать новый вариант банкноты с помощью народного онлайн-голосования. Оно стартует 29 ноября в 10:00 мск и продлится до 12 декабря. Проголосовать можно будет на официальном сайте ЦБ РФ. Наблюдать за ходом голосования можно будет в режиме реального времени, — передает Bfm.ru.
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