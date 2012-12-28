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В России
1 минуту назад

Подорожание красной рыбы в РФ обусловлено неудачной путиной

Рост цен на красную рыбу в России в 2024 году связан главным образом с неудачным промыслом.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российские рыбаки по итогам лососевой путины в 2024 году добыли 235 тыс. тонн, этого объема вылова будет достаточно для внутреннего рынка. При этом снижение вылова по сравнению с предыдущим годом, безусловно, оказывает влияние на ценовую ситуацию, — передает ТАСС.

Достигнутый результат оказался примерно в 2,55 раза ниже прошлогоднего показателя. В прошлом году, напомнил Шестаков, в России выловили 600 тысяч тонн этой рыбы. Резкое снижение добычи в 2024 году повлияло в том числе на отпускные цены предприятий. «Когда такое снижение идет, это влияет все и на ценовую ситуацию, на ценовую политику предприятий», — пояснил эксперт.

Несмотря на резкое снижение вылова, Шестаков считает, что добытой в этом году красной рыбы хватит для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Дефицита этой продукции в России в преддверии новогодних праздников, по его мнению, не предвидится.

«Этого объема красной рыбы (235 тысяч тонн), предложения на рынке, будет достаточно», — подытожил глава Росрыболовства.
красная рыба
экономика
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