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В России
1 минуту назад
Подорожание красной рыбы в РФ обусловлено неудачной путиной
Рост цен на красную рыбу в России в 2024 году связан главным образом с неудачным промыслом.
Достигнутый результат оказался примерно в 2,55 раза ниже прошлогоднего показателя. В прошлом году, напомнил Шестаков, в России выловили 600 тысяч тонн этой рыбы. Резкое снижение добычи в 2024 году повлияло в том числе на отпускные цены предприятий. «Когда такое снижение идет, это влияет все и на ценовую ситуацию, на ценовую политику предприятий», — пояснил эксперт.
Несмотря на резкое снижение вылова, Шестаков считает, что добытой в этом году красной рыбы хватит для удовлетворения спроса на внутреннем рынке. Дефицита этой продукции в России в преддверии новогодних праздников, по его мнению, не предвидится.
«Этого объема красной рыбы (235 тысяч тонн), предложения на рынке, будет достаточно», — подытожил глава Росрыболовства.
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