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В России
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48 минут назад
Глава ФМБА заявила о расширении границ молодого возраста до 60 лет
Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что молодыми в будущем могут начать считать людей до 60 лет.
«Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек — до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60. Это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — заявила Скворцова на сессии Конгресса молодых ученых «Молодежь в науке: строим технологическое будущее».
Согласно классификации возрастов ВОЗ, люди до 44 лет - в молодом возрасте, с 45 до 59 лет — в среднем возрасте, 60-74 — в пожилом возрасте, 75-90 — в старческом, старше 90 лет — долголетие.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в прошлом году составила 73,46 года. Средняя продолжительность жизни в стране должна вырасти до 78 лет в 2030 году и превысить 80 лет в 2036 году.
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