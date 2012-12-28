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В России
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сегодня, 13:40
В ЦБ РФ заявили о возможности повышения ключевой ставки в декабре
В Центробанке допускают новое повышение ключевой ставки на предстоящем в декабре заседании совета директоров.
«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», — пояснил Тремасов, отметив при этом, что сильного отклонения не ожидается.
По его словам, это наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и эта ситуация «абсолютно недопустимая».
«Центробанк в этой ситуации намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели», — отметил он.
Тремасов напомнил, что, по прогнозу ЦБ, к концу следующего 2025 года инфляция ожидается в диапазоне 4,5-5%, в 2026 — на таргетируемых 4%.
Он добавил, что в условиях постоянного санкционного давления, волатильности курсов, проинфляционное давление увеличивается, — передает «Интерфакс».
Тремасов также отметил, что «для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики».
«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — сказал он.
Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.
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