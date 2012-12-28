Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ждать ли этой зимой аномальных снегопадов?
Общество
Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
Происшествия
Липецкая вечЁрка: странное утро, прогноз на зиму и дистанты в школах
Общество
В трех районах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Брянске начался суд над обвиняемым в убийстве милиционера жителем Липецка
Происшествия
Ветеран военной разведки из Липецка выиграл первенство мира по рукопашному бою
Спорт
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
Погода в Липецке
В Липецкой области снова потеплеет
Погода в Липецке
Обещанные Липецку аттракционы разместят у «взлетки» напротив Центрального пляжа
Общество
Неудачно подрался и покинул команду
Спорт
Читать все
Обещанные Липецку аттракционы разместят у «взлетки» напротив Центрального пляжа
Общество
Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области стремятся вверх все быстрее
Экономика
Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей
Общество
25-летняя женщина-водитель пострадала в утреннем ДТП в микрорайоне «Елецкий»
Происшествия
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Общество
Из осени в зиму и обратно
Общество
64-летней липчанке мошенник позвонил от лица сотрудника поликлиники
Происшествия
Осенней сказочке конец?
Общество
Прокурор попросил для обвиняемого в двойном убийстве Ивана Николаева 20 лет колонии строгого режима
Происшествия
Читать все
В России
71
сегодня, 13:40

В ЦБ РФ заявили о возможности повышения ключевой ставки в декабре

В Центробанке допускают новое повышение ключевой ставки на предстоящем в декабре заседании совета директоров.

Банк России не исключает выхода инфляции по итогам года за границы прогноза в 8,5% и допускает очередное повышение ставки в декабре, — сообщил на Пермском инженерно-промышленным форуме советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», — пояснил Тремасов, отметив при этом, что сильного отклонения не ожидается.

По его словам, это наносит серьезный удар по инфляционным ожиданиям населения и эта ситуация «абсолютно недопустимая».

«Центробанк в этой ситуации намерен предпринять все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить ценовую стабильность и вернуть инфляцию к цели», — отметил он.

Тремасов напомнил, что, по прогнозу ЦБ, к концу следующего 2025 года инфляция ожидается в диапазоне 4,5-5%, в 2026 — на таргетируемых 4%.

Он добавил, что в условиях постоянного санкционного давления, волатильности курсов, проинфляционное давление увеличивается, — передает «Интерфакс».

Тремасов также отметил, что «для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики».

«На декабрьском заседании, практически нет сомнений, совет директоров Центробанка будет рассматривать вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки. Хотя это решение не предопределено», — сказал он.

Заседание совета директоров запланировано на 20 декабря.
ключевая ставка
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru