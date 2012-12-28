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В России
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сегодня, 12:56

В Роскосмосе назвали причину переноса полетов космонавтов на Луну

Пилотируемые полеты российских космонавтов на Луну отложены из-за нехватки финансирования на разработку сверхтяжелой ракеты-носителя.

Старт пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, — заявил советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков.

«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса», — сказал он на заседании «Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?» на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

В ноябре 2023 года генеральный конструктор РФ по пилотируемым космическим системам и комплексам, генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев выступил с докладом, из которого следовало, что отправить российских космонавтов на Луну планируется в период с 2031 по 2040 годы.

Как сообщил в апреле занимавший на тот момент должность вице-премьера - главы Минпромторга РФ Денис Мантуров (сейчас — первый зампредседателя правительства РФ), выход на летные испытания сверхтяжелой ракеты в составе КРК СТК (космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса) запланирован на 2033 год. По предварительным оценкам, его создание обойдется в 600 млрд рублей, — передает ТАСС.

Ранее глава «Ракетно-космического центра «Прогресс» (РКЦ, входит в Роскосмос) Дмитрий Баранов рассказал, что предприятие обладает всеми компетенциями для реализации проекта, но пока ждет утверждения госзаказчиком технического задания, содержащего требования ко всему комплексу работ — от технического проекта до летных испытаний.

Сверхтяжелая ракета-носитель должна обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту. Создание КРК СТК расширит возможности реализации перспективных космических программ, в том числе освоения Луны и исследования дальнего космоса.
космос
Луна
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