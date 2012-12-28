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В России
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сегодня, 12:13
В Госдуму внесут закон о повышении размера страховки по вкладам
Законопроект с предложением увеличить максимальный размер страхового возмещения до трех миллионов рублей внесут на рассмотрение в Госдуму.
«С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов в банках Российской Федерации», согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
По словам Нилова, сегодняшний предел застрахованной суммы на уровне 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад, в настоящее время для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать.
«С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему в апреле 2024 года выступал и Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию», — говорится в пояснительной записке.
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