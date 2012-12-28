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В России
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сегодня, 11:26
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В школах РФ провели тесты учеников-мигрантов на знание русского языка
В 28 регионах России диагностику прошли 100% обучающихся детей мигрантов.
«Эта работа направлена на исследование текущего состояния обучения детей иностранных граждан в России, включая языковую диагностику и программы адаптации», — пояснила Габдрахманова.
По ее словам, мониторинг проводился по инициативе Министерства просвещения. Более 58% детей-мигрантов успешно прошли тестирование, — передает РБК.
Помимо успешных результатов, мониторинг показал, что почти 18% детей-мигрантов знают русский язык плохо или не знают его вовсе. Общее количество участников диагностики на начало 2024/2025 учебного года составило 154,8 тыс. детей, что является 74,4% от общего числа детей-мигрантов, обучающихся в российских учебных заведениях всех уровней.
Мониторинг проводился по всей стране. В 28 регионах России диагностику прошли 100% обучающихся детей мигрантов. В 32 регионах доля, прошедших диагностику, колебалась от 80,0% до 99,9%. Еще в 16 регионах этот показатель находился в диапазоне от 60,0% до 79,9%, а 12 регионах диагностику прошли от 20,0% до 59,9% иностранных учащихся.
Возможность проведения такой диагностики появилась в 2023 году, после того, как в силу вступил приказ Министерства просвещения. По нему школы получили право организовывать дополнительное обучение русскому языку для тех, кто им плохо владеет, но после проведения соответствующей диагностики (приказ № 581 от 03.08.2023 года). Порядок проведения такой проверки языка определяет школа.
«Необходимость применения диагностических материалов определяется администрацией образовательного учреждения. В настоящее время требований к обязательному проведению диагностики нет», — заявили в пресс-службе Минпросвещения.
Для проведения диагностики были разработаны специальные материалы. Впервые они были опубликованы в прошлом году, но, как сообщили в министерстве, после апробации диагностические материалы переработали и обновили в октябре нынешнего года. «Материалы, размещенные в октябре 2024 года, упрощают работу педагога-диагноста и определяют уровень владения русским языком по одному распределительному тесту, тогда как в 2023 году таких тестов было три», — рассказали в Минпросвещения.
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