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В России
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сегодня, 10:46

«Ведомости» сообщают о нехватке выпускающих готовую еду предприятий в РФ

Нехватка производителей ощущается в Уральском, Южном и Северо-Кавказском округах.

Ряд российских регионов столкнулся с нехваткой предприятий, выпускающих готовую еду, — пишут «Ведомости» со ссылкой на участников рынка.

О подобной проблеме, в частности, заявил представитель крупной розничной сети «Вкусвилл». По его словам, нехватка производственных мощностей для выпуска готовой еды в настоящее время чувствуется в Уральском, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Справиться с этой проблемой сети позволяет принцип задвоения поставщиков, когда один и тот же продукт для компании делают сразу несколько предприятий. Подобная стратегия, уточнил он, позволяет сети избежать крупных сбоев поставок.

О дефиците подобных предприятий в стране сообщил и генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Если бы не эта проблема, рынок готовой еды, по его оценкам, мог бы достичь отметки в 1,05 триллиона рублей в денежном выражении. Однако с учетом нехватки таких предприятий продажи подобной продукции в России по итогам 2024 года составят только 990 миллиардов.

Партнер консалтинговой компании OneStory Ольга Сумишевская связала обострение ситуации с выпуском готовой еды в России в первую очередь с резким ростом спроса на внутреннем рынке. Кроме того, проблем отрасли добавляет тот факт, что подобное производство является сложным в технологическом плане, так как у выпускаемой продукции короткие сроки годности. На этом фоне предприятия в ряде российских регионов, по ее словам, оказались недостаточно развиты для наращивания объемов производства.
готовая еда
нехватка
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