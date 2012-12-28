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В России
83
сегодня, 17:29

Кабмин предложил разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО

В России хотят на уровне закона разрешить ремонт б\у запчастями по ОСАГО без согласия клиента. Письмо с таким предложением Российский союз страховщиков (РСА) направил председателю правительства Михаилу Мишустину и депутатам. В кабмине адресовали в профильные министерства просьбу проработать инициативу, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения. 

С учетом роста сроков доставки комплектующих в два-три раза на фоне санкций, станции техобслуживания отказываются брать заведомо невыполнимые обязательства по ремонту в 30 дней. Поэтому восстановление авто по ОСАГО становится практически невозможным, отмечается в материалах к письму. Доля ремонта по обязательной автогражданке упала ниже 5%, в остальных случаях клиенты получают возмещение деньгами. Как правило для них это проблематично. 

Для решения проблемы в РСА предложили разрешить использовать б/у запчасти в определенных случаях без согласия клиента и наделить правительство правом устанавливать требования к таких комплектующим. 

Для Минфина важно не допустить снижения качества страховых услуг, а также проведения неполноценного или опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества, заявили в пресс-службе ведомства.
Для этого в НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) провели исследование и вывели рекомендации. 

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