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сегодня, 17:29
Кабмин предложил разрешить ремонт б/у запчастями по ОСАГО
С учетом роста сроков доставки комплектующих в два-три раза на фоне санкций, станции техобслуживания отказываются брать заведомо невыполнимые обязательства по ремонту в 30 дней. Поэтому восстановление авто по ОСАГО становится практически невозможным, отмечается в материалах к письму. Доля ремонта по обязательной автогражданке упала ниже 5%, в остальных случаях клиенты получают возмещение деньгами. Как правило для них это проблематично.
Для решения проблемы в РСА предложили разрешить использовать б/у запчасти в определенных случаях без согласия клиента и наделить правительство правом устанавливать требования к таких комплектующим.
Для Минфина важно не допустить снижения качества страховых услуг, а также проведения неполноценного или опасного ремонта транспортных средств с применением деталей неудовлетворительного качества, заявили в пресс-службе ведомства.
Для этого в НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ) провели исследование и вывели рекомендации.
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