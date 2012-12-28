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В России
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7 минут назад
В России создадут единую базу госстатистики
Власти объединят разрозненные базы данных многочисленных ведомств в одну. В реформирование госстатистики в России к 2030 году планируется вложить 13,3 млрд рублей. Это следует из предварительной версии федерального проекта «Государственная статистика», с которой ознакомились «Известия».
По замыслу разработчиков документа, эти инвестиции из федерального бюджета приведут к тому, что к 2030 году все статистические данные в РФ начнут вноситься в систему Росстата в автоматическом режиме. При этом вся передаваемая информация будет соответствовать единому стандарту. А количество данных, которые при передаче статистикам разные ведомства должны фактически дублировать, может сократиться почти на треть, указывает источник, знакомый с чиновниками нескольких ведомств. По его мнению, все это должно сделать российскую государственную статистику не только более точной, но и более оперативной.
В Росстате заявили, что ЦАП станет единой системой, в которой будет предусмотрен не только сбор всех показателей, но и централизованное распространение статинформации. Такая база позволит принимать на ее основе более качественные и оперативные решения и не закупать недостающие данные у иностранных консалтеров, отмечают эксперты.
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