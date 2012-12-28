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В России
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50 минут назад
В Госдуме заявили о дефиците кадров в российском ВПК
Дефицит квалифицированных специалистов в военно-промышленном комплексе (ВПК), являющегося одной из ключевых сфер российской экономики, в ближайшее время составит порядка 400 тысяч человек.
«Данностью является избыток гуманитариев и дефицит (специалистов) инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия. Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК. По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 тысяч человек», — заявил Морозов.
«Правительственный час» рассматривает вопрос о необходимости совершенствования среднего профессионального образования.
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