В Госдуме заявили о дефиците кадров в российском ВПК

Дефицит квалифицированных специалистов в военно-промышленном комплексе (ВПК), являющегося одной из ключевых сфер российской экономики, в ближайшее время составит порядка 400 тысяч человек.