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сегодня, 16:03
В Пулково задержали подозреваемого в легализации 21 тыс. мигрантов
В Петербурге задержали мужчину, который помог легализовать свыше 21 тысячи мигрантов. Ему грозит 10 лет тюрьмы.
По версии следствия, мужчина с подельниками с 2023 года фиктивно ставили на учет мигрантов, прибывающих в Санкт-Петербург, и оформляли им патенты. Для этого фигуранты дела приобрели юридическое лицо, которое в реальности не работало, но его реквизиты вносились в бланк уведомления о прибытии мигрантов.
«За оказанные незаконные услуги фигурант совместно с иными лицами получали денежное вознаграждение. Всего таким образом оформлены документы более 21 тыс. мигрантов, которые не имели намерения фактически проживать по месту регистрации», — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц по предварительному сговору, — до десяти лет лишения свободы).
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