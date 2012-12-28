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В России
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59 минут назад

В Благовещенске из-за снежной «бури столетия» ввели режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Благовещенске из-за снежной «бури столетия», которая обрушилась на город в ночь на 27 ноября.

В Благовещенске ввели режим ЧС. Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям, — сообщает пресс-служба администрации города.

Все силы и средства направлены на борьбу с последствиями «бури столетия». ГСТК и привлеченная техника работают круглосуточно. Водителей призывают не парковать авто в заездных карманах и вдоль обочин - это затрудняет работу спецмашин. Что касается работы школ — ученики переведены на дистанционное обучение до пятницы включительно, — говорится в Телеграм-канале администрации Благовещенска.

Уточняется, что работодатели самостоятельно принимают решение о сокращении рабочего дня или переводе сотрудников на дистанционный формат работы.

Кроме того, администрация Благовещенска формирует базу водителей, имеющих высокопроходимые автомобили, которые смогут помочь пенсионерам и мобильным гражданам во время снегопада. Им может понадобиться помощь с доставкой продуктов и медикаментов, а также перевозкой в социальные учреждения. Желающие могут обращаться в городское управление общественных связей.

Позже мэр Благовещенска Олег Имамеев поблагодарил горожан, которые подключились к устранению последствий рекордного снегопада.
буря
непогода
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