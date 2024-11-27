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сегодня, 14:29
В Мурманской области перевернулось прогулочное судно с туристами
Прогулочное судно с туристами на борту перевернулось в акватории Баренцева моря в Мурманской области.
Уточняется, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Инцидент произошел 27 ноября. Отмечается, что на борту корабля «Боец» находилось 11 туристов, которых в шторм повезли смотреть на китов. Их спасало судно «Святая Екатерина». Как сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура, все пассажиры были доставлены на берег, — пишут «Известия».
По данным Телеграм-канала SHOT, организаторы экскурсии были осведомлены о непогоде, но всё равно повезли группу. Китов в регионе не видели около двух месяцев, их прибытие к берегам Териберки прогнозировали в декабре, но экскурсоводы пошли на хитрость и сказали людям, что именно сегодня млекопитающие приплывут.
На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Постановлением администрации Кольского района, с 10:00 27 ноября в Териберке введено ограничение выхода маломерных судов в акваторию Баренцева моря в связи неблагоприятными погодными условиями. Ограничение действует до 9:00 29 ноября.
Ранее синоптики сообщили о том, что в последние дни ноября активный атлантический циклон, который направляется в сторону Кольского полуострова, вызовет порывы ветра до 25 м/с, а в горных территориях — до 30 м/с.
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