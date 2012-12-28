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В России
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сегодня, 13:41
В Курской области при ударе тактическими ракетами погибли два человека
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактическими ракетами по Курской области погибли два человека.
«В результате указанных преступных действий два человека погибли», — говорится в сообщении ведомства.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ходе следствия установят причастных к данному преступлению лиц.
В тот день, как отчитывалось российское Минобороны, были перехвачены три из пяти ракет ATACMS, которые ударили по дивизиону С-400 в Курской области в районе населенного пункта Лотаревка (Фатежский район). По данным военного ведомства, в результате удара были пострадавшие (их число не уточнялось), повреждения получила РЛС. О погибших тогда не сообщалось, — передает РБК.
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