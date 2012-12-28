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В России
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сегодня, 13:41

В Курской области при ударе тактическими ракетами погибли два человека

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактическими ракетами по Курской области погибли два человека.

Украинская армия 23 ноября при помощи дистанционных средств огневого поражения нанесла ракетный удар тремя тактическими ракетами по населенному пункту Большое Жирово Фатежского района, — об этом 27 ноября сообщили в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета России (СК РФ).

«В результате указанных преступных действий два человека погибли», — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело в отношении украинских боевиков по ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ходе следствия установят причастных к данному преступлению лиц.

В тот день, как отчитывалось российское Минобороны, были перехвачены три из пяти ракет ATACMS, которые ударили по дивизиону С-400 в Курской области в районе населенного пункта Лотаревка (Фатежский район). По данным военного ведомства, в результате удара были пострадавшие (их число не уточнялось), повреждения получила РЛС. О погибших тогда не сообщалось, — передает РБК.
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