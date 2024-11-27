Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В проблемный дом на улице Терешковой пришли следователи
Общество
Переполох на остановке «Улица Арктическая» наделал пакет с одеждой и постельным бельём
Общество
В дом 38-летней женщины ворвался мужчина с ножом
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
Общество
В деле «партнера Wildberries» еще один пострадавший: липчанин заплатил за партию шин 1,6 миллиона
Происшествия
Исследование: в Липецкой области на одного соискателя приходится десять вакансий
Общество
Мужчина и девушка попали под автомобили за вчерашний день
Происшествия
В центре — туман, на Тракторном — снег, на Соколе — штиль
Погода в Липецке
В Липецке на дистанционное обучение переведены четыре класса в двух школах
Здоровье
Липецким родителям предложили перезаключить договор со спортшколами: бояться нечего, ничего не меняется
Общество
Читать все
Управление главного смотрителя сэкономило миллион на сносе сухостоя в Липецке
Общество
«Липецк» раньше всех в российском хоккее пропустил 100 шайб
Спорт
Сегодня в Липецке: работают три театра, столичная саксофонистка и липчане не желают знать, что им подарят на Новый Год
Общество
53-летняя жительница Задонска съездила в Елец и перевела мошенникам миллион рублей
Происшествия
Председатель Липецкого областного суда может возглавить суд в Пятигорске
Общество
Мужчина и девушка попали под автомобили за вчерашний день
Происшествия
В дом 38-летней женщины ворвался мужчина с ножом
Происшествия
В центре — туман, на Тракторном — снег, на Соколе — штиль
Погода в Липецке
В Липецке на дистанционное обучение переведены четыре класса в двух школах
Здоровье
В Лев-Толстовском районе снова ищут главу
Политика
Читать все
В России
66
сегодня, 12:55

Россиян предупредили о подорожании импортной мебели

Мебель в России может подорожать минимум на 15%.

Существенно увеличить пошлины на мебель из недружественных стран попросили правительство российские мебельщики. Письмо об этом направлено в Минпромторг.

Отечественные изготовители мебели просят ведомство установить пошлины в 60% на импортную мебель из недружественных стран. Для мебели из остальных стран пошлины, по мнению направившей письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), должны составлять 10%, — пишет «Российская газета».

Уточняется, что сейчас для любой зарубежной мебели размер пошлин 9-12%, и это значительно ниже, чем в других странах, говорится в письме. Российский рынок остается открытым для иностранной мебели, тогда как большинство других стран защищают свои рынки и доступ российской мебели на рынок, напротив, ограничивают, устанавливая высокие заградительные пошлины. Например, средняя пошлина на российскую мебель в Турции превышает 30%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки (Саудовская Аравия, Иордания, Марокко и Египет) она достигает 30-60%. А доступ в европейские страны, где до 2022 года российский экспорт бурно развивался, для российских мебельщиков закрыт.

В 2021 году объем экспорта мебели из России составлял 300 млн долларов, однако из-за санкционных ограничений он упал до 100 млн в 2022 году и сейчас остается примерно на этом уровне.

Объем импорта мебели в РФ в прошлом году составил около 110 млрд рублей, а в текущем году, по предварительной оценке АМДПР, вырастет до 130 млрд. Около 30 млрд рублей в прошлом году пришлось на импорт из недружественных стран, в текущем году эта доля может вырасти до 35 млрд рублей.

Введение по сути заградительных пошлин на заграничную мебель может, по мнению авторов письма, приостановить снижение роста производства и заместить выпавшие доходы от снижения объемов экспорта. Кроме того, в АМДПР эту инициативу объясняют стремлением создать более справедливые условия для отечественных производителей. Такое решение, отмечают в ассоциации, даст возможность развивать производство нашим компаниям и поддержит российский бюджет за счет налоговых поступлений от роста внутреннего рынка.

Ситуация сложна не только в мебельном производстве, но и в смежных отраслях: производстве древесных плит, фурнитуры и в легкой промышленности.

В АМДПР подчеркивают, что введение дополнительных пошлин - это временная мера, которая должна быть отменена, если зарубежные страны пересмотрят свою политику и откроют доступ для российской мебели на равных условиях.
мебель
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru