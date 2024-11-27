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В России
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сегодня, 12:55
Россиян предупредили о подорожании импортной мебели
Мебель в России может подорожать минимум на 15%.
Отечественные изготовители мебели просят ведомство установить пошлины в 60% на импортную мебель из недружественных стран. Для мебели из остальных стран пошлины, по мнению направившей письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), должны составлять 10%, — пишет «Российская газета».
Уточняется, что сейчас для любой зарубежной мебели размер пошлин 9-12%, и это значительно ниже, чем в других странах, говорится в письме. Российский рынок остается открытым для иностранной мебели, тогда как большинство других стран защищают свои рынки и доступ российской мебели на рынок, напротив, ограничивают, устанавливая высокие заградительные пошлины. Например, средняя пошлина на российскую мебель в Турции превышает 30%, в странах Ближнего Востока и Северной Африки (Саудовская Аравия, Иордания, Марокко и Египет) она достигает 30-60%. А доступ в европейские страны, где до 2022 года российский экспорт бурно развивался, для российских мебельщиков закрыт.
В 2021 году объем экспорта мебели из России составлял 300 млн долларов, однако из-за санкционных ограничений он упал до 100 млн в 2022 году и сейчас остается примерно на этом уровне.
Объем импорта мебели в РФ в прошлом году составил около 110 млрд рублей, а в текущем году, по предварительной оценке АМДПР, вырастет до 130 млрд. Около 30 млрд рублей в прошлом году пришлось на импорт из недружественных стран, в текущем году эта доля может вырасти до 35 млрд рублей.
Введение по сути заградительных пошлин на заграничную мебель может, по мнению авторов письма, приостановить снижение роста производства и заместить выпавшие доходы от снижения объемов экспорта. Кроме того, в АМДПР эту инициативу объясняют стремлением создать более справедливые условия для отечественных производителей. Такое решение, отмечают в ассоциации, даст возможность развивать производство нашим компаниям и поддержит российский бюджет за счет налоговых поступлений от роста внутреннего рынка.
Ситуация сложна не только в мебельном производстве, но и в смежных отраслях: производстве древесных плит, фурнитуры и в легкой промышленности.
В АМДПР подчеркивают, что введение дополнительных пошлин - это временная мера, которая должна быть отменена, если зарубежные страны пересмотрят свою политику и откроют доступ для российской мебели на равных условиях.
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