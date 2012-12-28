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В России
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сегодня, 12:10
Глава Unilever назвал причину ухода из РФ
Unilever — один из крупнейших в мире производителей товаров повседневного спроса — объявил о продаже российского бизнеса группе «Арнест» в октябре.
«Я принял решение [об уходе из России] <...>, потому что я почувствовал, что мы теряем контроль над нашим бизнесом», — заявил он, добавив, что конфликт на Украине не послужил причиной подобного шага.
«Я не видел возможности восстановить контроль в ближайшем будущем, и это привело к решению покинуть Россию», — пояснил Шумахер. Предприниматель добавил, что решение об уходе с российского рынка стало для него самым сложным за полтора года пребывания на посту главы Unilever.
10 октября российская группа компаний «Арнест» заявила о завершении сделки по приобретению бизнеса Unilever в России и Белоруссии. Отмечалось, что предметом сделки стали активы компании, включая четыре производственные площадки в Екатеринбурге, Омске, Санкт-Петербурге и Туле. В компании уточнили, что «Арнест» более 17 лет выпускала для компании Unilever косметическую продукцию и товары бытовой химии как для внутреннего рынка, так и на экспорт.
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