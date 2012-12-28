Липецкая вечЁрка: убитые жена и любовница, мошенничество под прикрытием Wildberries и опасный дом
В России
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сегодня, 11:31
Маркетолог рассказала о схеме мошенников с ворованной банковской картой
Старая схема обмана покупателей у кассы магазина возвращается спустя время.
По ее словам, схема не новая, некоторое время назад она была распространена в России, но потом случилось затишье.
Сценарий построен следующим образом: злоумышленник подходит к покупателю, который собирается совершить покупку на кассе наличными деньгами. Он просит помочь ему получить наличные средства, так как рядом нет банкомата. Злоумышленник предлагает оплатить его покупку картой в обмен на наличные. При этом сам мошенник, как правило, выглядит совершенно обычно и не вызывает подозрений.
Карта, с которой предлагают оплатить товар, скорее всего, украдена, отмечает эксперт Анастасия Бастрыкина.
«В банкомате снять деньги без PIN-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1–3 тыс. рублей код не нужен», — объяснила эксперт.
Покупателя, который согласится на такое «безобидное» предложение, будут ждать неприятности. Дело в том, что оплата с украденной карты будет привязана к покупке доверчивого покупателя, а его лицо попадет на камеру видеонаблюдения. Доказать свою невиновность в воровстве банковской карты может быть сложно.
«Поэтому ни в реальной жизни, ни в интернете нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами», — напомнила Бастрыкина.
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