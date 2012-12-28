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48 минут назад

В правительстве не одобрили закон об освобождении от НДФЛ выплат за больничный

Правительство России не поддержало законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности.

Правительство не поддержало законопроект фракции «Справедливая Россия - За правду» об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности, — следует из текста заключения кабмина на законопроект.

«Законопроект правительством Российской Федерации не поддерживается», -— говорится в документе.

Ранее сообщалось, что руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов и депутат фракции, первый заместитель думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков внесут на рассмотрение Госдумы законопроект об освобождении от НДФЛ пособий по временной нетрудоспособности, — передает ТАСС.

Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Согласно действующему законодательству, от налогообложения освобождаются все государственные пособия, кроме пособий по временной нетрудоспособности. Законопроектом предлагается исключить данное ограничение и не облагать налогом пособия по временной нетрудоспособности.

Согласно отзыву правительства, концептуально идея о повышении уровня социальной защиты различных категорий граждан возражений не вызывает. Однако в кабмине отметили, что пособие по нетрудоспособности не является государственным пособием, оно выплачивается гражданину из средств, формируемых за счет уплаты страховых взносов на обязательное соцстрахование.

«Пособие по временной нетрудоспособности является одним из элементов системы мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений), то есть дохода, который по общему правилу подлежит налогообложению, в связи с чем предлагаемое изменение не вполне корректно», - говорится в документе.

В правительстве добавили, что доходы от НДФЛ зачисляются в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты. Расширение перечня освобождаемых от НДФЛ доходов приведет к формированию выпадающих доходов этих бюджетов, что негативно отразится на возможности их исполнения.
НДФЛ
налоги
экономика
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