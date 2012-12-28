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В России
44
41 минуту назад

В Дербенте неизвестный осквернил Вечный огонь

Уголовное дело возбудили по факту осквернения мемориала "Скорбящая мать" в Дербенте. Нарушителем оказался бездомный. Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии Дербента Тельмана Раджабова.

"Гражданину 62 года, он ведет бездомный образ жизни. Его часто видели пьяным и в неадекватном состоянии на улицах города. Неоднократно доставлялся в отдел полиции. Сейчас Уружбек Магомедов находится в ОМВД по городу Дербенту, где на него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ", - сказал Раджабов.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены противоправные действия мужчины у мемориала "Скорбящая мать".
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