Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
В России
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41 минуту назад
В Дербенте неизвестный осквернил Вечный огонь
"Гражданину 62 года, он ведет бездомный образ жизни. Его часто видели пьяным и в неадекватном состоянии на улицах города. Неоднократно доставлялся в отдел полиции. Сейчас Уружбек Магомедов находится в ОМВД по городу Дербенту, где на него возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ", - сказал Раджабов.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены противоправные действия мужчины у мемориала "Скорбящая мать".
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