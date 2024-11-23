Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
В России
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46 минут назад
В Сочи ожидаются смерчи и волны высотой до 3 метров
24 и 25 ноября, на участке Магри — Веселое — Сочи и федеральной территории Сириус прогнозируется опасность смерчей. Волнение моря составит 4-5 баллов.
Кроме того, на территории Краснодарского края, за исключением Сочи, прогнозируются сильные осадки с 23 ноября по 25 ноября. Ожидается сильный дождь, ливень, дождь со снегом, а также гроза и сильный ветер с порывами 20-23 метра в секунду, в отдельных районах 24-28 метров в секунду. К воскресенью похолодает, ожидается сильный снег и гололед.
Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. При этом в горах ожидается очень сильный снег. Также в эти дни на участке Магри-Веселое есть риск формирования смерчей над морем.
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