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Житель Измалковского района решил помочь друзьям-«инвесторам» и отдал через них почти миллион мошенникам
В России
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56 минут назад
Путин запретил пропаганду чайлдфри
Авторами закона выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, а также депутаты ГД и сенаторы. В конце сентября Володин заявлял, что под закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка. По его словам, цель закона - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение о рождении детей.
Законом устанавливается, что владелец сайта или информационной системы должен осуществлять мониторинг социальной сети в целях выявления информации, пропагандирующей отказа от рождения детей. При этом, распространение пропаганды чайлдфри будет основанием для включения сайта в единый реестр запрещенной информации Роскомнадзора.
Нарушение запрета будет караться административным наказанием - соответствующий закон Путин также подписал. За пропаганду чайлдфри гражданам грозит штраф в размере до 100 тыс. рублей, должностным лицам - до 200 тыс. рублей, юридическим лицам - до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Если идею отказа от деторождения продвигают с помощью интернета, СМИ или пропаганда нацелена на детей, наказание становится строже. Максимальный штраф (в случае совпадения обоих обстоятельств) составит 400 тыс. рублей для граждан, 800 тыс. рублей для должностных лиц и 5 млн рублей для юрлиц.
При этом в документе указано, что пропагандой чайлдфри не считается распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, о соблюдении обета безбрачия (целибата) и о связанном с ними отказе от деторождения, если продвижение этих идей обосновано внутренними правилами централизованных религиозных организаций.
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