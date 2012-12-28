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В России
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4 минуты назад
Тамбовский Гостиный двор передан в пользование Державинскому университету
Предполагается реставрация здания и его адаптация под новые условия использовани
Гостиный двор располагается в самом центре Тамбова на улице Советской. Двухэтажное здание в классическом стиле, все три фасада которого опоясывал портик, построено в 1830-х годах по образу Гостиного двора в Петербурге. В XX веке оно было перестроено, и его площадь значительно увеличилась (более 6 тыс. кв.м.). Долгое время в Гостином дворе располагались различные торговые площадки. В последнее время здание пустовало.
В 2020 году Гостиный двор был передан в собственность региона, а далее — в безвозмездное пользование Тамбовской областной картинной галерее. Предполагалось открытие новых выставочных пространств, однако из-за нехватки средств на реконструкцию в региональном бюджете реализовать задумку не получилось. Проект оценивался в 2 млрд рублей.
«В исторической части здания, где фасад выходит на улицу Советскую, предполагается сохранить возможность организации экспозиций, а вторую линию (это уже новострой XX века) планируется использовать под учебный корпус Державинского. В ближайшее время департамент по государственной охране объектов культурного наследия области с учетом мнения университета установит новые требования по сохранению объекта, сроки выполнения и виды работ», — добавляет onlinetambov.ru.
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