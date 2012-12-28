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В России
7
4 минуты назад

Тамбовский Гостиный двор передан в пользование Державинскому университету

Предполагается реставрация здания и его адаптация под новые условия использовани

Объект культурного наследия федерального значения «Гостиный двор», более известный жителям Тамбова как ГУМ, передан в пользование Державинскому университету. Ранее вуз заявил о готовности взять на себя финансирование реставрации и адаптации здания для современного использования, сообщает onlinetambov.ru. Возможно, что поддержку проекту окажет Минпросвещения РФ, который будет отправлена заявка на субсидирование капремонта памятника архитектуры. 

Гостиный двор располагается в самом центре Тамбова на улице Советской. Двухэтажное здание в классическом стиле, все три фасада которого опоясывал портик, построено в 1830-х годах по образу Гостиного двора в Петербурге. В XX веке оно было перестроено, и его площадь значительно увеличилась (более 6 тыс. кв.м.). Долгое время в Гостином дворе располагались различные торговые площадки. В последнее время здание пустовало.

В 2020 году Гостиный двор был передан в собственность региона, а далее — в безвозмездное пользование Тамбовской областной картинной галерее. Предполагалось открытие новых выставочных пространств, однако из-за нехватки средств на реконструкцию в региональном бюджете реализовать задумку не получилось. Проект оценивался в 2 млрд рублей.

«В исторической части здания, где фасад выходит на улицу Советскую, предполагается сохранить возможность организации экспозиций, а вторую линию (это уже новострой XX века) планируется использовать под учебный корпус Державинского. В ближайшее время департамент по государственной охране объектов культурного наследия области с учетом мнения университета установит новые требования по сохранению объекта, сроки выполнения и виды работ», — добавляет onlinetambov.ru. 
объект культурного наследия
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