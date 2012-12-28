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В России
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51 минуту назад
Абхазия оплатила коммерческий переток электроэнергии из РФ еще на неделю
Правительство Абхазии оплатило стоимость коммерческого перетока электроэнергии из России на одну неделю и в настоящее время ищет средства для обеспечения продолжения поставок до конца года.
В связи с энергодефицитом с 1 ноября Абхазия закупает часть электроэнергии в РФ, по договоренности в ноябре и декабре из РФ в Абхазию по коммерческой стоимости должно поступить 180 млн кВт·ч. электроэнергии, — передает ТАСС.
«В рамках исполнения поручений и.о. президента нами изысканы средства для оплаты очередной части коммерческого перетока электроэнергии, и проплачено до следующей пятницы, т. е. на неделю финансовое обеспечение коммерческого перетока есть. Мы консолидируем все имеющиеся средства как бюджетные, так и внебюджетные, и делаем все необходимое для того, чтобы не оставить наше население без электроэнергии», — отметил Нанба.
Бадра Гунба поручил усилить работу среди населения и организаций по собираемости за потребленную электроэнергию и сказал, что будет держать вопрос под личным контролем. "Надо мобилизовать все силы, чтобы собираемость была максимальной. Минфину надо изыскивать средства, до конца года сумма [за переток] примерно 600 млн рублей", — сказал он. По словам и.о. президента, сейчас «очень важный и сложный период, и надо нацелиться на работу, не поддаваться на провокации, находиться на местах». «Через 3 месяца будут выборы президента, и мы должны пройти этот период спокойно и достойно», — отметил и.о. президента.
Как сообщил вице-премьер, министр финансов Абхазии Владимир Делба, в этом году на поддержку энергетической отрасли направлено 560 млн рублей [360 млн рублей из республиканского бюджета и 200 млн рублей целевая российская финансовая помощь]. «Из них 285 млн рублей пошли на приобретение коммерческого перетока, были привлечены заемные средства, краткосрочные кредиты Национального банка, к финансовому обеспечению по приобретению коммерческого перетока подключили бюджеты Гагрского [70 млн рублей] и Сухумского [100 млн рублей] районов», — подчеркнул Делба.
Говоря о состоянии бюджетной системы, он назвал ее «вполне управляемой». «Четвертый месяц мы обеспечиваем замещение российской финансовой помощи по выплате зарплаты работникам бюджетной сферы. Объем расходов в счет замещения на сегодняшний день составил 389 млн рублей, судя по всему, последние выплаты за ноябрь и декабрь тоже будут выполнены за счет собственных средств», — сказал глава Минфина. Делба заверил, то прилагаются все усилия для администрирования доходов. Приоритетными, по его словам, остаются расходы на обеспечение системы здравоохранения, просвещения и др., программа республиканского бюджета «Жилье» тоже будет обеспечена в полном объеме при наличии потребностей бюджета на эти цели.
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