Абхазия оплатила коммерческий переток электроэнергии из РФ еще на неделю

Правительство Абхазии оплатило стоимость коммерческого перетока электроэнергии из России на одну неделю и в настоящее время ищет средства для обеспечения продолжения поставок до конца года.