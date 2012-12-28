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В России
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сегодня, 16:23
В Госдуме предлагают способ сократить число аварий лифтов в жилых домах
В пояснительной записке уточняется, что за последние пять лет в российских городах произошло больше 330 аварий из-за содержания лифтов организациями, не обладающими нужными оборудованием и инструментами для выполнения данных задач.
Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Таким образом авторы предлагают решить проблему аварий с лифтами.
Авторами законопроекта стали шесть депутатов-членов комитета по строительству и ЖКХ, в том числе его глава Сергей Пахомов.
Они предлагают внести изменения в Жилищный кодекс и прописать в нем, что техническое обслуживание лифтов, лифтовых шахт и соответствующих помещений могут проводить только ИП и юрлица, включенные в специальный реестр. Эти организации должны будут заключить договор на обслуживание лифтов с управляющей компанией, ТСЖ, жилищным кооперативом, а также с лицами, ответственными за содержание помещений в доме.
Правительству предлагается установить требования к организациям для включения их в реестр, порядок ведения реестра и исключения из него, порядок заключения договоров на обслуживание лифтов и так далее.
Предлагаемая дата вступления закона в силу — 1 сентября 2025 года.
В пояснительной записке говорится, что за последние пять лет в России произошло более 330 несчастных случаев, связанных с лифтами, причем более половины из них завершились тяжелыми травмами или смертью граждан (авторы законопроекта ссылаются на данные Ростехнадзора, Национального лифтового союза, а также открытых источников, в том числе СМИ). Кроме того, из-за неработающих лифтов в многоквартирных домах возникают очереди, особенно в утренние часы-пик, говорится в записке.
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