В Госдуме предлагают способ сократить число аварий лифтов в жилых домах

В пояснительной записке уточняется, что за последние пять лет в российских городах произошло больше 330 аварий из-за содержания лифтов организациями, не обладающими нужными оборудованием и инструментами для выполнения данных задач.