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48 минут назад
В Госдуме предлагают наказывать до 5 лет за незаконное использование данных детей
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки законопроекта об уголовной ответственности за создание сайтов с незаконным оборотом персональных данных, в том числе детей.
Соответствующую поправку комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять при втором чтении законопроекта, вводящего уголовную ответственность за создание или обеспечение работы сайтов, страниц сайтов и программ, предназначенных для незаконного оборота персональных данных. Она содержится в базе Думы.
В таблице поправок, одобренных комитетом, напротив соответствующего изменения говорится «принять».
«Рекомендовать Государственной думе принять во втором чтении проект федерального закона № 502113-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации», — говорится в решении комитета по законопроекту в целом.
Рассмотреть законопроект во втором чтении предлагается на заседании нижней палаты парламента 26 ноября.
Документ с поправкой был внесен в Госдуму в декабре 2023 года группой сенаторов и депутатов. Также были предложены штрафы за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных, в том числе за их утечки.
Депутаты предлагают внести в Уголовный кодекс статью 272.1 (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконного хранения и (или) распространения). В документе указано, что она не будет распространяться на случаи обработки персональных данных физическими лицами исключительно для личных и семейных нужд.
За незаконные использование или оборот информации, полученной нелегально, в том числе через неправомерный доступ к средствам ее обработки и хранения, предлагают штрафовать на сумму до 300 тыс. руб., отправлять на принудительные работы или лишать свободы на срок до четырех лет. Также осужденного могут оштрафовать на сумму дохода или зарплаты за период до года.
За деяние, совершенное в отношении информации, содержащей специальные категории персональных данных или биометрические данные, предлагается наказывать штрафом до 700 тыс. рублей или принудительными работами на срок до пяти лет или лишать свободы на тот же срок. Поправкой предлагается назначать такое же наказание за действия в отношении компьютерной информации, содержащей персональные данные детей.
За создание или обеспечение работы программы, сайта, его страницы или информационной системы, заведомо предназначенных для незаконного оборота такой информации, если она получена незаконно, предлагают штрафовать на сумму до 700 тыс. руб., отправлять на принудительные работы или лишать свободы на срок до пяти лет с аналогичным штрафом.
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