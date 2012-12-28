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сегодня, 14:44

В правительстве РФ готовы досрочно снять запрет на экспорт бензина

Уже в ближайшие дни будут сформированы соответствующие документы.

Кабмин РФ готов досрочно снять запрет на экспорт бензина. Уже в ближайшие дни будут сформированы соответствующие документы, — заявил вице-премьер РФ Александр Новак, но конкретной даты снятия запрета называть не стал.

«Будет снят, сейчас готовятся документы. Это ближайшие дни. Сложно сказать, с 1 декабря или [с другой даты будут сняты ограничения]», — сказал он, отвечая на вопрос, когда именно будет снят запрет.

Ранее Новак отмечал, что экспорт бензина может быть разрешен при наличии его избытка на внутреннем рынке, и главная задача — обеспечивать внутренний спрос. Между тем глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отмечал, что считает возможным обсуждение отмены запрета на экспорт бензина из РФ в октябре, чтобы избежать затоваривания рынка, — передает ТАСС.

С 1 сентября в РФ продлен запрет на экспорт бензина из России до конца 2024 года. Аналогичный запрет действовал с 1 марта по 31 августа, однако с конца мая по июль экспорт был разрешен из-за насыщения внутреннего рынка. Также мера действовала в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября, но тогда она распространялась и на дизельное топливо.
бензин
экспорт
топливо
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