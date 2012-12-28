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В России
27
33 минуты назад

Экономисты назвали ключ к снижению инфляции в РФ

Специалисты указывают на формирование механизма инфляционной спирали.

Единственным фактором, который может снизить инфляцию в России в нынешних условиях, выступает расширение предложения, — передает РБК. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв, Михаил Гусев и Филипп Некрасов в статье «Природа инфляции в современной российской экономике и ее влияние на экономический рост». Так как ускорение роста цен произошло из-за «сдвига в структуре производства» в 2022–2024 годах и связанной с ним разбалансировки спроса и предложения, ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) лишь в ограниченной мере влияет на динамику цен, — аргументируют они.

В результате у властей есть выбор: либо добиться ценовой стабильности путем полной остановки экономического роста, либо смириться с темпами инфляции, превышающими ориентир (таргет) 4% на горизонте ближайших трех—пяти лет, при все-таки положительной динамике ВВП, — полагают экономисты.

Нынешний период ужесточения денежно-кредитной политики является наиболее продолжительным и наиболее жестким в современной российской истории, если рассматривать реальную процентную ставку (держится в среднем на уровне 9,8% с декабря 2023 года), указывают экономисты РАН. Однако это не приносит желаемого результата.

«В предыдущие периоды ускорения инфляции повышение процентных ставок сопровождалось достаточно быстрым замедлением роста цен, однако, как мы видим, в настоящее время этого не происходит», — констатировали они. По состоянию на 18 ноября темпы годовой инфляции достигли 8,68%, — сообщало Минэкономразвития.

Ключевое отличие нынешней ситуации — отсутствие реакции валютного курса на изменение процентных ставок и напряжение на рынке труда, которое провоцирует рост зарплат и потребительского спроса (на это динамика ставок повлиять не может). Кроме того, высокий спрос в экономике поддерживают увеличивающиеся государственные расходы — как на нужды специальной военной операции, так и на реализацию национальных целей, — говорится в статье.

Экономисты РАН сделали вывод о появлении в экономике механизма «инфляционной спирали». Льготные программы корпоративного кредитования, рост занятости и масштабные бюджетные расходы подстегивают кредитование населения и увеличение спроса.

В последнее время появилась сильная корреляция между индексом потребительских цен и уровнем безработицы, которой раньше не наблюдалось, — отмечают авторы статьи. Это говорит о проинфляционном влиянии сложившейся напряженности на рынке труда.

Рост кредитования и бюджетных расходов ускоряет рост цен, что приводит к реакции ЦБ в виде повышения ключевой ставки и ужесточения мер макропруденциального регулирования.

В частности, с 1 февраля 2025 года для банков начнет действовать антициклическая надбавка, введение которой регулятор объяснял высокими темпами кредитования. Помимо этого, ЦБ РФ установил более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Увеличение процентных ставок еще больше подстегивает кредитование и инфляцию из-за ожидания дальнейшего роста ставок, о перспективе повышения которых сообщает ЦБ.

Регулятор не исключает повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря.
экономика
инфляция
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