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В России
65
48 минут назад

В РФ 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли

В России 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях.

В России 40% пользователей соцсетей никогда не меняли пароли в личных профилях с момента первоначальной установки, не считая это необходимым, — говорится в исследовании социальной сети «Одноклассники».

При этом 30% респондентов меняют пароли только после уведомлений о том, что их данные были найдены в утечках. 22% меняют пароль каждые 3-6 месяцев по рекомендации служб безопасности, и лишь 8% делают это ежемесячно, — пишет «Газета.Ru».

При создании паролей россияне учитывают различные критерии: легкость запоминания для конкретного человека (30%), сложность пароля, включая цифры, символы и заглавные буквы (23%), а также использование различных паролей для каждого аккаунта (17%). Более 35% опрошенных не знают о возможностях менеджеров паролей, а 26% не видят необходимости в их использовании. Постоянно используют такие инструменты только 8%.

Что касается двухфакторной аутентификации, 31% опрошенных россиян используют двухфакторную аутентификацию для всех своих аккаунтов либо для некоторых площадок. При этом каждый четвертый россиянин (24%) знает о данном методе защиты аккаунта, но не применяет его. Еще 43% респондентов не осведомлены об этом инструменте и его функциях.

Среди типов двухфакторной аутентификации у россиян наиболее распространены одноразовые SMS-коды (27%), звонки для сброса (5%) и пуш-уведомления (4%).

Причины, по которым россияне не используют двухфакторную аутентификацию: четверть респондентов признаются, что не знают, как ее правильно настроить, еще 11% считают это излишним, а 4% испытывают неудобства в использовании.

Тем не менее 37% россиян оценивают уровень безопасности своих аккаунтов как «средний», а 14% — как «высокий». При этом почти половина опрошенных (43%) считают, что отсутствие двухфакторной аутентификации делает аккаунт более уязвимым для злоумышленников.


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