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В России
1
1 минуту назад

Нарушители ПДД заплатят за цифровизацию РФ увеличенными штрафами

Увеличение штрафов за нарушения ПДД поможет цифровизировать Россию.

В случае повышения штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) полученные дополнительные средства могут пойти на финансирование национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Это следует из утвержденного Госдумой 21 ноября закона «О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.».

Кроме того, в документе говорится, что по решению правительства цифровой нацпроект может быть профинансирован за счет целого ряда других сборов. Например, за счет введения платы за подключение юрлиц к системе межведомственного электронного взаимодействия, увеличения ставки обязательного отчисления телекомоператоров в резерв универсального обслуживания, введения сбора за распространение рекламы и услуг продвижения в интернете – «в пределах поступления соответствующих дополнительных доходов федерального бюджета», — пишут «Ведомости».

Ранее президент РФ Владимир Путин ужесточил наказание для водителей. Теперь за сокрытие номеров специальными устройствами автолюбители будут лишаться прав на срок до полутора лет. Если водитель скрывает номера, то его автомобиль не будет зафиксирован камерами. Это означает, что в случае грубого нарушения правил дорожного движения водитель может остаться безнаказанным. Новые правила направлены на борьбу с злостными нарушителями.
штрафы
ПДД
цифровизация
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