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В России
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33 минуты назад
В РФ операторы связи могут получить льготные кредиты
Льготы можно будет получить в том числе на закупку российского оборудования для магистральных линий связи для обеспечения широкополосным доступом на скорости от 1 Гбит/с в городах с населением до 1 млн человек.
Льготные процентные ставки по кредитам могут действовать для приобретения оборудования в целях создания сетей связи 5G в городах-миллионниках. Кроме того, их можно будет брать на покупку российского оборудования для магистральных линий связи в целях обеспечения фиксированным широкополосным доступом (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с многоквартирных домов в городах с населением от 100 000 до 1 млн человек, — говорится в предварительной версии федпроекта. Конкретные ставки в проекте документа не прописаны. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых.
На данный момент конкретные льготные ставки в проекте документа отсутствуют.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением финансовых стимулов для цифровой трансформации российских предприятий с использованием передовых отечественных разработок.
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