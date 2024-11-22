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В России
35
33 минуты назад

В РФ операторы связи могут получить льготные кредиты

Льготы можно будет получить в том числе на закупку российского оборудования для магистральных линий связи для обеспечения широкополосным доступом на скорости от 1 Гбит/с в городах с населением до 1 млн человек.

Телекомоператоры могут получить еще одну меру поддержки для покупки отечественного оборудования для магистральных сетей связи и запуска 5G — льготные кредиты. Такое мероприятие содержится в паспорте федерального проекта «Инфраструктура доступа к сети интернет» по готовящемуся национальному проекту «Экономика данных». Инициатива действительно обсуждается игроками рынка вместе с регулятором, — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в двух операторах.

Льготные процентные ставки по кредитам могут действовать для приобретения оборудования в целях создания сетей связи 5G в городах-миллионниках. Кроме того, их можно будет брать на покупку российского оборудования для магистральных линий связи в целях обеспечения фиксированным широкополосным доступом (ШПД) на скорости от 1 Гбит/с многоквартирных домов в городах с населением от 100 000 до 1 млн человек, — говорится в предварительной версии федпроекта. Конкретные ставки в проекте документа не прописаны. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% годовых.

На данный момент конкретные льготные ставки в проекте документа отсутствуют.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с предложением финансовых стимулов для цифровой трансформации российских предприятий с использованием передовых отечественных разработок.
кредит
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