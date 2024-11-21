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В России
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вчера, 09:58
Диетолог призвал не хранить в холодильнике хлеб и шоколад
Также эксперт по питанию советует избегать хранения чеснока в холодильнике.
По его словам, в холодильнике не рекомендуется хранить чеснок, так как в холоде он быстро прорастает.
«Чтобы продлить срок хранения, очищенные зубчики чеснока можно погрузить в оливковое масло и хранить в плотно закрытой стеклянной таре. Их также можно заморозить, целиком или нарезанными», — объяснил эксперт по питанию.
Также эксперт не рекомендует хранить в холодильнике хлеб, поскольку в холоде он теряет вкус и структуру, и шоколад, так как у него из-за резкого перепада температур меняется текстура. Также Гамеро отметил, что, если положить в холодильник недозревшие бананы, они могут стать твердыми и безвкусными. Наконец, в холодильнике не следует хранить кофе: он впитывает влагу и теряет аромат и вкус.
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