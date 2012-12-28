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В России
32
29 минут назад

«Известия» раскрыли схему мошеннических продаж псевдолекарств с наценками до 4200%

Во многих регионах России действует сеть мошенников, которые продают пенсионерам пищевые добавки и концентраты для приготовления газировки под видом лекарств от серьезных болезней, и с наценкой до 4200%. Это выяснили «Известия» в ходе собственного расследования.  
 
Вымышленные ученые и врачи рекламируют псевдолекарства в бесплатной газете «ПроЗдоровье». Они обещают, что препараты помогут быстро восстановить зрение, слух, вылечить суставы, сердце и т.д.
Газету раскладывают в почтовые ящики во многих городах. Пенсионеров приглашают приходить на «распродажи», которые обычно проводятся в людных местах в спальных районах. Кроме того, псевдолекарства продаются на специальном сайте «Здравомед» в интернете.

Газета «ПроЗдоровье» не зарегистрирована как СМИ и не имеет выходных данных, а имена врачей, которые рекламируют в ней лекарства, являются вымышленными.

При этом в составе рекламируемых препаратов не содержится ничего, кроме растительных компонентов и витаминов.

«Препараты, рекламируемые в газете, не имеют государственной регистрации, либо зарегистрированы как косметика, парфюм, пищевые добавки, — рассказал «Известиям» глава Ассоциации экспертизы лекарственных препаратов и других товаров Сергей Зеленец. — Данные псевдопрепараты просто физически не могут давать тех чудодейственных эффектов, которые им приписывают. Пожилые люди не только теряют свои пенсионные сбережения, но и тратят время на ложное лечение».

«Известия» также выяснили, что у большинства этих товаров просрочено или приостановлено действие сертификатов, подтверждающий, что они разрешены к продаже в России. 

мошенничество
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