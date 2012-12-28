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В России
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25 минут назад
ФНС оценит прозрачность выплат за мигрантов
Глава ФНС назвал преимущество налогообложения «по паспорту». Проблема одна — двойное налогообложение доходов, получаемых в стране проживания.
Граждане США обязаны платить налоги в соответствии с законодательством Штатов, независимо от того, в какой стране проживают и получают доход. В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял, что намерен изменить эту норму, чтобы положить конец двойному налогообложению живущих в других странах американцев. В немногочисленных системах налогообложения «по паспорту» (наряду с США ее, как считается, применяют только Эритрея и Северная Корея) граждане обязаны декларировать перед своей налоговой службой свои всемирные доходы и уплачивать с них целиком соответствующий налог. Одно из последствий — уплата с дохода, получаемого в стране пребывания, и американского налога, и налога этой страны.
В России действует принцип налогового резидентства, привязанный не к гражданству, а ко времени нахождения на территории страны. Налоговым резидентом России признается тот, кто фактически находится в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. Расчетный период 12 месяцев необязательно должен совпадать с календарным годом, а 183 дня суммарного нахождения в России могут быть с пробелами, — передает РБК.
По общему правилу ставка НДФЛ для нерезидентов на доходы от источников в России составляет 30% (исключение — находящиеся за границей удаленные работники российских компаний, они платят, как если бы были налоговыми резидентами России). С 2025 года нерезиденты будут обязаны платить НДФЛ с доходов по вкладам по единой ставке 15% вне зависимости от размера дохода. До 2025 года нерезиденты уплачивают такой НДФЛ по ставке 13% или же 15%, если налоговая база составляет более 5 млн за год (с превышения этого уровня). При этом для резидентов России с 2025 года по аналогичному виду дохода сохранятся две ставки — 13%, если доход с вклада меньше или равен 2,4 млн руб. (с учетом необлагаемой суммы), и 15% — если он выше.
«По большому счету система по гражданству в каком-то смысле попроще», — считает Егоров. В России, по его словам, «богатый человек может мотаться между границами, считать дни, чтобы ставку получить на 5% меньше». «Как-то это не комильфо. В этом смысле американские налоговые плательщики от такой унизительной задачи избавлены», — сказал он.
При этом американские граждане сталкиваются с другими проблемами, «они вынуждены, как минимум, всегда думать о налогообложении в стране гражданства, даже если они уехали оттуда уже несколько лет как», отметил глава ФНС.
По мнению Егорова, в налогообложении по гражданству есть «обывательская логика», некая «цена паспорта». «Время от времени я задумываюсь над тем, что, конечно, [налогообложение] по паспорту более понятно. Объяснить обычному человеку про налоговое резидентство тяжело. Там столько искусственного, столько технического, что непонятно, насколько становится от этого налог справедливее», — рассуждает он.
«Налоговое резидентство родилось, с одной стороны, как компромисс между странами, а с другой стороны, для налогоплательщика распределили двойное налогообложение, чтобы не мучился с двумя странами», — добавил Егоров.
При этом на сегодняшний день большинство стран мира «куда более территориальны в применении норм своего права», чем США, указывает глава ФНС. «Кроме критерия пребывания по дням, еще применяется и критерий центра жизненных экономических интересов: учитывается, сколько дней ты в квартире провел, где ты проводишь семейные праздники, в каких больницах чаще лечишься, где у тебя родитель похоронен, где дети учатся, начинаются просто невероятные изыскания», — пояснил он.
Глава ФНС выразил уверенность в том, что «в итоге налоги должны быть проще». «Расчетная простота в итоге выиграет. Уверен, что все налоги в итоге перейдут в какие-то очень простые автоматизированные процедуры», — резюмировал он.
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