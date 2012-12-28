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В России
51
сегодня, 16:20

Россиянам начислили 114 млрд руб. налога на доходы по вкладам за 2023 год

Россияне получили уведомления о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам на сумму 114 млрд рублей.

В 2023 году россияне уплатили 114 млрд рублей налога на процентные доходы по вкладам, — рассказал глава ФНС Даниил Егоров.

Речь идет об НДФЛ, под который попадают доходы граждан по имеющимся банковским счетам и депозитам сверх необлагаемой суммы — для 2023 года это 150 тысяч рублей, — передает РБК.

Налог на вклады действует в России с 2021 года, но срок его уплаты сдвигался. В итоге первым годом, за который он взимается, стал 2023-й, выплаты производятся в 2024 году. В сентябре ФНС начала рассылать гражданам уведомления с суммой начисленного налога на вклады, его нужно уплатить до 1 декабря 2024 года.

Согласно июньским поправкам в закон «О бюджете», Минфин рассчитывал получить в этом году в казну от налога на вклады 101,58 млрд руб. Таким образом, сумма начисленного ФНС налога превысила плановый показатель на 12,2%. Но это пока не финальная сумма сборов.

В отличие от НДФЛ с зарплат или дивидендов, налог на вклады граждане должны уплачивать самостоятельно, спустя месяцы после получения доходов. Оплата производится на основе полученных уведомлений от налоговой, так же как, например, платится налог на имущество или транспортный налог.

При расчете налога учитываются процентные доходы физического лица, полученные за предыдущий год, по всем имеющимся счетам и депозитам в рублях и валюте во всех банках. Сроки открытия вкладов и их величина не имеют значения, для расчета берутся именно поступления от этого вида сберегательных продуктов, полученные в течение года. Под налогообложение не попадают доходы по вкладам со ставкой ниже 1%, а также по вкладам, которые клиент унаследовал.

НДФЛ взимается не со всей суммы процентных доходов по вкладам, а только с ее части. Необлагаемая база зависит от величины ключевой ставки Банка России и рассчитывается так: максимальное значение ставки ЦБ за отчетный год (показатели берутся на начало каждого месяца) умножается на 1 млн руб. Для 2023 года это 150 тыс. руб., а для 2024-го — 210 тыс. руб.

Если доходы клиента по всем имеющимся банковским вкладам за отчетный период оказываются больше пороговой суммы, то с этого превышения необходимо заплатить 13 или 15% (повышенный НДФЛ взимается с налогоплательщиков с доходами от 5 млн руб. в год).
налоги
вклады
экономика
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