В Минпромторге планируют создать широкофюзеляжный самолет

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил важность создания широкофюзеляжного самолета, который будет использоваться для полетов за рубеж, и указал, что срок реализации проекта – после 2030 года.