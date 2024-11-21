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23 минуты назад

В Минпромторге планируют создать широкофюзеляжный самолет

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил важность создания широкофюзеляжного самолета, который будет использоваться для полетов за рубеж, и указал, что срок реализации проекта – после 2030 года.

Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что Россия нуждается в собственном широкофюзеляжном самолете для полетов за рубеж, по его словам, такие планы сейчас обсуждаются, — пишет Lenta.ru.

Называть конкретные планы по срокам министр не стал, указав, что они лежат за пределами 2030 года, потому что для таких лайнеров нужны новые двигатели ПД-35 с более серьезной тягой. К тому же приоритетной задачей сейчас являются ближнемагистральный SJ 100 — полностью импортозамещенная версия SSJ 100 — и среднемагистральный МС-21.

По словам Алиханова, до широкофюзеляжной версии может быть в перспективе доведен и МС-21, но не исключено и создание полностью новых самолетов. Одной из главных проблем остается необходимость присутствия на международном рынке, иначе разработка не окупится.

«Экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж», — отметил он.

Глава Минпромторга отметил, что для ПД-35 необходимо выполнить целый ряд научных работ, связанных с материалами, средства на нее уже частично заложены в проекте бюджета. Помимо пассажирских лайнеров, двигатель пригодится и для транспортных самолетов.
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