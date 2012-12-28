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сегодня, 14:39

Китайские геологи обнаружили 300 тонн золота на сумму 82,8 млрд долларов

Геологи в Китае обнаружили залежи золота на сумму 82,8 млрд долларов на глубине более 2 тыс. метров в провинции Хунань.

Китайские геологи обнаружили запасы золота стоимостью около 82,8 миллиарда долларов на месторождении в центральной провинции Хунань, — сообщило Геологическое управление провинции.

Как говорится в сообщении Управления в социальной сети WeChat, геологи обнаружили более 40 золотоносных жил на глубине более 2 тысяч метров на золотом месторождении Ваньгу в уезде Пинцзян. Уточняется, что в основной зоне разведки было обнаружено в общей сложности 300,2 тонны запасов золота, где самое высокое содержание золота в руде составило 138 грамм на тонну, — передает РИА Новости.

«Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото», — говорится в сообщении.

Китай является крупнейшим производителем золота в мире. Согласно данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году на долю Китая пришлось около 10% производства золота.
золото
Китай
экономика
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