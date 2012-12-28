Быть ли в Липецке памятнику «молодогвардейке» Ульяне Громовой?

В феврале жители одноименной улицы вышли к мэрии с инициативой создания сквера и памятника за площадью Победы, но запрос на преображение пустыря потерялся в коридорах власти.