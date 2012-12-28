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58 минут назад
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Быть ли в Липецке памятнику «молодогвардейке» Ульяне Громовой?

В феврале жители одноименной улицы вышли к мэрии с инициативой создания сквера и памятника за площадью Победы, но запрос на преображение пустыря потерялся в коридорах власти.

В феврале этого года GOROD48 рассказывал о конфликте жителей дома по улице Ульяны Громовой, 2а с управлением потребительского рынка мэрии: альтернативой еще одной городской ярмарки на пустыре перед своим домом они предложили памятник Герою Советского Союза Ульяне Громовой, зеленый сквер или детскую площадку.

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Речь шла о пятачке у дома, с трех сторон окруженном коммерцией: спереди — ТЦ «Победа» и «Пятерочка», сзади — рынок «Спутник», сбоку — Центральный рынок. Этот клочок земли, вечно засыпанный мусором, городское управление потребрынка передало в аренду на 10 лет предпринимателю Алексею Усову, директору региональной ассоциации местных товаропроизводителей и кооперативов и компании «Липецкий амбар», под размещение ярмарки — нестационарного торгового объекта из нескольких павильонов. Это возмутило жильцов дома №2а, которые не захотели видеть под своими окнами еще одно торговое заведение, так как и без того живут на рынке. И это — даже не метафора.

Тогда, в присутствии чиновников и депутата горсовета по этому округу Игоря Подзорова жители дома, ведомые председателем ТОС «Громовой, 2а» Светланой Федоровой, выразили несогласие с тем, что этот единственный свободный от строений и машин пятачок станет очередным местом торговли. Руководителю городского управления потребрынка Аси Франценюк не удалось, как она ни старалась, рассказать людям о пользе нового торгового объекта. А предприниматель Усов не смог убедить жильцов дома в том, что четыре торговых павильона — это лучше, чем мусор.

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Альтернативой мини-ярмарке большинство жильцов назвали сквер с памятником Ульяне Громовой, чье имя носит улица, или детскую площадку (к слову сказать, детская площадка во дворе дома уже есть). Это «новгородское вече» прекратил депутат Игорь Подзоров. Он предложил мэрии найти приемлемый вариант использования этого земельного участка, а позже вынести его на обсуждение.

И вот прошло 10 месяцев. На пятачке нет ни сквера, ни памятника, ни ярмарки, только бурьян, грязь и мусор.

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— Предприниматель Усов не стал конфликтовать с жителями дома. Но никаких планов об использовании этого участка у нас нет ни от департамента градостроительства и архитектуры, ни от департамента развития территории, — сказали нам в управлении потребрынка мэрии.

— Тема пока продолжения не получила, — сказали в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

— До сих пор жду предложений от городской администрации об использовании этого участка, чтобы передать их жителям, которые периодически справляются у меня по этому вопросу. Несколько раз председатель управления потребрынка Ася Франценюк предлагала организовать встречу с жителями, но всякий раз по каким-то причинам встречи срывались, — прокомментировал ситуацию Игорь Подзоров.
благоустройство
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Фауст
7 минут назад
К сожалению мания бизнеспроектов зашкаливает до абсурда..., метр земли, если не приносит дохода, спать уже не даёт спокойно...
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Старенький
28 минут назад
Лучше памятник святым или торгашам.
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Гость
32 минуты назад
Позор
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Это не бурьян,
33 минуты назад
это газон. И такие газоны у нас по всему городу. По этому мы Жемчужина Черноземья!!!
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Автохам
20 минут назад
Попробуй на этот бурьян машину припаркуй. Тут все будут доказывать, что так и выглядит газон.
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Задолбали
37 минут назад
А убирать не пробовали? Проще закатать в асфальт и рыгаловок или киосков натыкать.
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Ссёлки
50 минут назад
Позор,город в бурьяне.А кто у Вас глава?
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