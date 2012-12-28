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В России
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вчера, 13:45

ФРТ предлагает увеличить взносы за капремонт домов с лифтами

Министерство строительства разработало предложения по внесению изменений в Жилищный кодекс.

В России необходимо увеличить размер взноса за капремонт для домов с лифтами, чтобы решить проблему с нехваткой средств на замену аварийных подъемных устройств, — заявил гендиректор Фонда развития территорий (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

По его словам, в общей сложности в многоквартирных домах страны установлено около 570 тысяч лифтов. К 15 февраля 2025 года в замене будут нуждаться 11%, или 64 тысячи лифтов. Если исходить из среднего срока эксплуатации лифта в 25 лет, в среднем ежегодно к числу устройств на замены будет прибавляться по 10-15 тысяч единиц.

При этом в стоимости работ по долгосрочным региональным программам капремонта стоимость замены лифтов составляет 10%. На самом деле на эту цель тратится 20% фондов. Согласно расчетам ФРТ, для решения проблемы взнос за капремонт нужно увеличить в среднем на 5,6 рубля, — передает РИА Новости.

В октябре стало известно, что Минстрой подготовил изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах в зависимости от наличия лифта.
капремонт
взносы
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