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В России
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вчера, 13:45
ФРТ предлагает увеличить взносы за капремонт домов с лифтами
Министерство строительства разработало предложения по внесению изменений в Жилищный кодекс.
По его словам, в общей сложности в многоквартирных домах страны установлено около 570 тысяч лифтов. К 15 февраля 2025 года в замене будут нуждаться 11%, или 64 тысячи лифтов. Если исходить из среднего срока эксплуатации лифта в 25 лет, в среднем ежегодно к числу устройств на замены будет прибавляться по 10-15 тысяч единиц.
При этом в стоимости работ по долгосрочным региональным программам капремонта стоимость замены лифтов составляет 10%. На самом деле на эту цель тратится 20% фондов. Согласно расчетам ФРТ, для решения проблемы взнос за капремонт нужно увеличить в среднем на 5,6 рубля, — передает РИА Новости.
В октябре стало известно, что Минстрой подготовил изменения в Жилищный кодекс, предусматривающие переход к установлению дифференцированного взноса на капремонт в многоквартирных домах в зависимости от наличия лифта.
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