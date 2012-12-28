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59 минут назад

Роскачество выявило фальсификацию и канцерогены в меде 21 торговой марки

Роскачество провело проверку меда 21 торговой марки.

Новое исследование рынка меда показало, что даже регулярный мониторинг этого сегмента пока не дал желаемых результатов. На этот раз Роскачество расширило список проверенных торговых марок с 16 до 21. Обязательным требованиям законодательства из них соответствуют почти 20%. Как и прежде, основная проблема — фальсификация. При этом один из признаков замены меда на сахарный сироп — несоответствие ГОСТу по соотношению фруктозы и глюкозы, — следует из результатов испытаний.

Веерные и целевые исследования Роскачество проводит ежемесячно в различных регионах и торговых каналах. На этот раз закупки делали непосредственно перед вступлением в силу изменений в Федеральный закон «О пчеловодстве», призванный закрепить идентификационные характеристики меда. Поправки действуют с 1 сентября 2024 года. А до этого отсутствие законодательно сформулированных и установленных критериев изготовители использовали для его подделки, что снижало конкурентоспособность российской продукции.

Специалисты проанализировали мед лидирующих брендов, включая выпущенный под собственными торговыми марками розничных сетей, — всего 21. Эту продукцию произвели в Белгородской, Волгоградской, Московской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской и Свердловской областях, а также в Алтайском и Краснодарском краях. Эксперты оценивали ее по 16 показателям, включая достоверность маркировки, качество и безопасность.

Отличниками стали немногие. Но, как и прежде, основная проблема — фальсификат. Один из признаков замены меда на сахарный сироп — несоответствие ГОСТу по соотношению фруктозы и глюкозы.

Анализ показал, что смешиванием меда с сахарным сиропом грешат торговые марки «О’Кей», «Дедушкин улей», «Медовый край», «Медэм», «Каждый день», «Щедрый год», «Моя цена», «Своя пасека», «Пчеловод Иван Бортников». В меде «Пчела Ая» суммарное содержание фруктозы и глюкозы, соотношение их массовых долей соответствуют нормативам, но доля сахарозы выше, что может говорить о примеси сахарного сиропа.

Другой признак подделки — содержание пролина. Меньше положенного — значит мед отобрали незрелым, фальсифицировали или перегрели. По этому параметру не прошли торговые марки «Каждый день», «Медэм», «Моя цена», «О'Кей», «Пчела Ая», «Щедрый год».

«Несоответствие ботанического происхождения меда заявленному показывает доля доминирующих пыльцевых зерен, — сообщили в пресс-службе Роскачества. — Например, у липового или гречишного пыльцевых зерен липы и гречихи должно быть не менее 30%. У других соотношение иное, но оно обязано быть не ниже определенного ГОСТом. Недобросовестные производители указывают в маркировке один вид, а в банки заливают более дешевый, например, подсолнечниковый, вместо гречишного».

По этому критерию в аутсайдерах 11 торговых марок: «Каждый день», «Лента», «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год», «Пчела Ая», «Пчеловод Иван Бортников» — заявили натуральный цветочный, а залили подсолнечниковый. «Наша Сибирь» — обещали натуральный цветочный с преобладанием донника, на деле в банках подсолнечниковый, а донник лишь на четвертом месте по процентному соотношению. «Правильный мед» — тоже подсолнечниковый взамен натурального цветочного гречишного, «Globus Vita» — на маркировке значился натуральный цветочный липовый, а в реальности липа делит третье место с ивой после подсолнечника и лабазника, «Маркет Перекресток» продавал свой мед как натуральный монофлорный акациевый, но покупатели приобретали продукт с преобладанием яблони, подсолнечника, донника и синяка.

В продукции торговых марок «Маркет Перекресток», «Моя цена», «Правильный мед», «Щедрый год» эксперты нашли канцероген оксиметилфурфурол — 5-гидроксиметилфурфурол. Его количество превышает нормативы технического регламента.

«Это свидетельствует о нарушении технологии распускания меда или условий его хранения. То есть мед сильно перегретый», — пояснили в пресс-службе Роскачества.

Худшей продукцией по результатам мониторинга специалисты сочли сладость, представленную торговыми марками «Медэм», «Моя цена», «Щедрый год» и «Каждый день». Они использовали все перечисленные способы фальсификации.

Полученные данные не остались без внимания контролирующих инстанций. Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований производителям: ООО «Пчельник», ИП Меркулова И. Е., ООО «Медовая долина», ООО «Медовый век», ООО «Сибирские натуральные продукты», ООО «Алтайский пчелоцентр», ООО «Донской мед», ООО «Южная пищевая компания», Бондаренко Н. В., ООО «Медовый дом», ООО «Медовая компания», ООО «Абсолют», ООО «Прополис», ООО «ТД Воял».

Также решено признать декларацию о соответствии недействительной и прекратить ее действие в отношении ООО «Южная пищевая компания», ООО «Прополис», а заодно приостановить применение декларации на продукцию производства ООО «ТД Воял».

В связи с нарушениями правил оформления ветеринарных сопроводительных документов санкции коснулись Бондаренко Н. В. и ООО «Прополис».

Роскачество провело масштабную претензионную работу. Почти все производители и торговые сети отчитались, как исправляют ситуацию. Теперь ведомство проверит, насколько они придерживаются своих обещаний.






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