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В России
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32 минуты назад
ФАС возбудила дело из-за высокой цены на синтетическую соляную кислоту
Антимонопольное ведомство установило, что за последние 2,5 года расходы на производство и реализацию синтетической соляной кислоты не соответствовали изменениям цен.
Служба провела анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке. В результате установлено, что доля АО «Каустик» в настоящее время составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение.
ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке.
Ведомство определило, что за последние 2,5 года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту, — сообщает пресс-служба ведомства.
Установление и поддержание монопольно высокой цены запрещены Законом о защите конкуренции. На основании полученных данных и проведенного анализа ФАС России возбудила дело в отношении АО «Каустик» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.
Синтетическая соляная кислота применяется в химической, металлургической, нефтегазовой и пищевой промышленности.
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