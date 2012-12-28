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В России
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32 минуты назад

ФАС возбудила дело из-за высокой цены на синтетическую соляную кислоту

Антимонопольное ведомство установило, что за последние 2,5 года расходы на производство и реализацию синтетической соляной кислоты не соответствовали изменениям цен.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обнаружила признаки монополии у компании АО «Каустик», которая установила высокую цену на синтетическую соляную кислоту.

Служба провела анализ состояния конкуренции на соответствующем товарном рынке. В результате установлено, что доля АО «Каустик» в настоящее время составляет более 50%. Таким образом, организация занимает доминирующее положение.

ФАС России проанализировала цены и себестоимость, а также провела расчет рентабельности реализации компанией синтетической соляной кислоты на внутреннем рынке.

Ведомство определило, что за последние 2,5 года расходы, которые необходимы для производства и реализации товара, несоразмерны изменениям цен на синтетическую соляную кислоту, — сообщает пресс-служба ведомства.

Установление и поддержание монопольно высокой цены запрещены Законом о защите конкуренции. На основании полученных данных и проведенного анализа ФАС России возбудила дело в отношении АО «Каустик» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Синтетическая соляная кислота применяется в химической, металлургической, нефтегазовой и пищевой промышленности.
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ФАС
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