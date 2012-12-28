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В России
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54 минуты назад
В РФ могут ввести универсальный платёжный код при безналичной оплате товаров
В ЦБ уверены, что универсальный QR-код позволит принимать все виды платежей, а также свести к минимуму издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов.
Соответствующий документ, предлагающий поправки в законы «О Центральном банке РФ» и «О национальной платёжной системе», размещён в электронной базе данных Госдумы.
Законопроект устанавливает полномочия совета директоров ЦБ РФ по определению сроков обеспечения кредитными организациями, филиалами иностранных банков (ФИБ) возможности осуществления клиентами переводов денежных средств с использованием универсального платежного кода. Также устанавливается обязанность оператора по переводу денежных средств (кредитной организации или ФИБ), предоставляющего клиентам электронные средства платежа, которые позволяют считывать информацию в графическом или ином виде и получать в электронном виде реквизиты перевода получателя средств или указатель страницы сайта в интернете, позволяющий получить информацию о реквизитах перевода получателя средств, предоставлять клиентам такие реквизиты перевода или ссылку на реквизиты перевода только посредством универсального платежного кода.
Помимо этого, документ предусматривает, что оператор по переводу денежных средств (кредитная организация или ФИБ), осуществляющий прием таких электронных средств платежа, обязан при осуществлении расчетов в безналичном порядке обеспечить возможность использования универсального платежного кода во всех своих программных средствах и (или) технических устройствах, в программных средствах и (или) технических устройствах своих клиентов - торгово-сервисных предприятий, реализующих товары (работы, услуги).
Для предоставления своим клиентам возможности использования универсального платежного кода операторы по переводу денежных средств обязаны организовать информационное взаимодействие с оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода, в качестве которого будет выступать оператор НСПК.
Уточняются обязанности оператора услуг по предоставлению универсального платежного кода и содержание разрабатываемых оператором правил оказания услуг по предоставлению такого кода.
«Внесение предлагаемых изменений позволит обеспечить в первую очередь средним и мелким кредитным организациям возможность равного доступа к платежной инфраструктуре и справедливые условия конкуренции с крупными кредитными организациями», — отмечают авторы документа.
Планируется, что закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. Отложенный срок установлен с учетом необходимости подготовки операторов по переводу денежных средств к соблюдению устанавливаемых требований.
Как сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предлагаемые изменения в законодательство «направлены на совершенствование регулирования платежных услуг, развитие конкуренции на платежном рынке и снижение издержек торгово-сервисных предприятий и банков, обеспечение равного доступа к платежной инфраструктуре всех участников рынка».
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