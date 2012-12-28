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В России
35
26 минут назад

Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух

В ходе первого полета были выполнены все необходимые проверки систем и бортового оборудования, задание на полет было успешно выполнено.

Импортозамещенный самолет Ту-214 впервые поднялся в воздух в рамках программы летных испытаний, — сообщает Объединенная авиастроительная корпорация со ссылкой на первого замгендиректора компании, управляющего директора АО «Туполев» Константина Тимофеева.

Самолет впервые поднялся в воздух после импортозамещения. Полет состоялся на аэродроме «Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова» — филиала АО «Туполев» (КАЗ) и продлился 1 час 10 минут», — говорится в сообщении.

В воздухе были выполнены проверки ряда узлов и составных частей систем и бортового оборудования. По данным экипажа, испытания прошли в штатном режиме, системы и оборудование отработали без замечаний.

«На базе этой машины мы продолжим летные испытания, дальнейшую модернизацию и развитие платформы Ту-214, в том числе и создание двучленной кабины», — заявил Тимофеев.

По данным ОАК, Ту-214 с бортовым номером 64509 эксплуатировался с 2007 года авиакомпанией «Трансаэро». В 2015 году он прекратил полеты и находился на хранении. В июне 2024 года после восстановления летной годности самолет снова поднялся в воздух. В июле летающая лаборатория была отправлена на Минский завод гражданской авиации №407 для покраски в новую ливрею в соответствии с фирменным стилем ОАК. После покраски самолет вернулся на КАЗ для дальнейшего дооснащения, — передает «Интерфакс».

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета — 6,5 тыс. км. Выпускается на КАЗ с 1996 года ограниченной серией.

После введения западных санкций против РФ, ограничивших поставки самолетов Boeing и Airbus, власти решили наладить серийное производство Ту-214. Согласно комплексной программе развития авиаотрасли, на 2025 год запланирован выпуск четырех таких машин, на 2026 — семи, а всего до 2030 года — 115.

До сих пор российская промышленность производила Ту-214, которыми может управлять экипаж только из трех человек - двух пилотов и бортинженера. В "Аэрофлоте" заявляли, что компании нужны Ту-214 только с двумя членами экипажа — командиром и вторым пилотом.
самолет
импортозамещение
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