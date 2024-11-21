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В России
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сегодня, 10:03
В РФ могут ужесточить правила получения медсправки для водительских прав
Для россиян, проходящих медицинский осмотр, чтобы получить водительское удостоверение, хотят ужесточить правила, создав базу граждан, наблюдающихся у врачей, наркологов и других подобных специалистов.
По информации канала, сейчас получить справку с результатом анализов на наркотики можно за несколько тысяч рублей. Этим активно пользуются граждане, — говорится в публикации.
В этой связи Национальный автомобильный союз обратился в Минздрав и попросил создать базу пациентов наркологов и психиатров. Попавших в списки предложили не пускать за руль до излечения.
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