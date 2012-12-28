Фонд «Милосердие» получил наивысшую оценку на всероссийском конкурсе

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» вошел в число победителей конкурса годовых отчетов, который проводится международным рейтинговым агентством RAEX среди компаний и организаций России и стран СНГ. Публичной нефинансовой отчетности эксперты присвоили наивысшую оценку – пять звезд.

«Приятно, что профессиональное сообщество на таком высоком уровне отметило наши усилия по раскрытию информации для всех заинтересованных сторон, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Мы всегда стремимся максимально подробно показать общественности нашу работу по всем направлениям. А экспертная оценка RAEX – своеобразный знак качества деятельности любой организации, ее прозрачности и готовности коммуницировать».

Ежегодно в конкурсе RAEX участвуют свыше 200 крупнейших компаний России и СНГ, а также некоммерческие организации - вузы, НКО, организации культуры, общественные объединения. Отчеты оцениваются и содержательно, и с точки зрения дизайна. В независимую комиссию входят ведущие эксперты - разработчики годовой отчетности и руководители крупнейших российских дизайн-бюро. При оценке лучших практик жюри учитывает полноту раскрытия информации, логичность и четкость структуры документа, его соответствие последним требованиям международных стандартов.

Результаты конкурса объявили на XХI-ой ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров». На одной из сессий с презентацией о новых подходах в раскрытии публичной отчетности выступил руководитель направления «PR, коммуникации и фандрайзинг» фонда «Милосердие» Сергей Разбирин.

Независимое жюри экспертов третий год подряд высоко оценивает качество нефинансовой отчетности фонда. В 2022 и в 2023 годах ее отнесли во вторую категорию рейтинга «Очень высокое качество годового отчета», а в 2024 году присудили максимальную оценку.

С Годовым отчетом за 2023 год можно ознакомиться на сайте фонда в разделе Документы. Полный рейтинг RAEX размещен по ссылке .







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