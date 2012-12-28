Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Для городов Липецкой области закупят уличные укрытия
Общество
Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза: самые интересные моменты прямой линии с Игорем Артамоновым
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
28-летняя липчанка нарвалась на мошенников при покупке морепродуктов в интернете
Происшествия
В Липецкой области собираются ограничить работу пивных в многоквартирных домах
Общество
Три автомобиля столкнулись у села Подгорного
Происшествия
Информация о зажатом дверями автобуса мальчике не подтвердилась: прищемило руку его матери
Происшествия
Липецк — город сотен раскопок
Общество
В Липецкой области резко потеплеет: до +11
Погода в Липецке
В Липецкой области в октябре выросла инфляция
Экономика
Читать все
Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза: самые интересные моменты прямой линии с Игорем Артамоновым
Общество
Сегодня в Липецке: кукольный перфоманс, кто из липчан согласен трудится по 80 часов в неделю
Общество
«Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
У остановленного нарядом ДПС водителя нашли 2,3 грамма гашиша
Происшествия
МЧС предупреждает об усилении ветра
Погода в Липецке
На площади Петра опять Алиса и Страна чудес
Общество
Проиграли концовку решающей партии, а следом и весь матч
Спорт
Мошенники предложили 21-летней липчанке поработать гидом
Происшествия
«Фольксваген» и «Гранта» столкнулись в Ельце: пострадал один из водителей
Происшествия
Читать все
Бизнес
62
51 минуту назад

Фонд «Милосердие» получил наивысшую оценку на всероссийском конкурсе

Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие» вошел в число победителей конкурса годовых отчетов, который проводится международным рейтинговым агентством RAEX среди компаний и организаций России и стран СНГ. Публичной нефинансовой отчетности эксперты присвоили наивысшую оценку – пять звезд.

«Приятно, что профессиональное сообщество на таком высоком уровне отметило наши усилия по раскрытию информации для всех заинтересованных сторон, - прокомментировала исполнительный директор фонда «Милосердие» Яна Лунева. – Мы всегда стремимся максимально подробно показать общественности нашу работу по всем направлениям. А экспертная оценка RAEX – своеобразный знак качества деятельности любой организации, ее прозрачности и готовности коммуницировать».

Ежегодно в конкурсе RAEX участвуют свыше 200 крупнейших компаний России и СНГ, а также некоммерческие организации - вузы, НКО, организации культуры, общественные объединения. Отчеты оцениваются и содержательно, и с точки зрения дизайна. В независимую комиссию входят ведущие эксперты - разработчики годовой отчетности и руководители крупнейших российских дизайн-бюро. При оценке лучших практик жюри учитывает полноту раскрытия информации, логичность и четкость структуры документа, его соответствие последним требованиям международных стандартов.

Результаты конкурса объявили на XХI-ой ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров». На одной из сессий с презентацией о новых подходах в раскрытии публичной отчетности выступил руководитель направления «PR, коммуникации и фандрайзинг» фонда «Милосердие» Сергей Разбирин.

Независимое жюри экспертов третий год подряд высоко оценивает качество нефинансовой отчетности фонда. В 2022 и в 2023 годах ее отнесли во вторую категорию рейтинга «Очень высокое качество годового отчета», а в 2024 году присудили максимальную оценку.

С Годовым отчетом за 2023 год можно ознакомиться на сайте фонда в разделе Документы. Полный рейтинг RAEX размещен по ссылке.


Реклама. Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие»




Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru